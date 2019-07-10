 Кабмин увеличил прогноз прибыли "Укргидроэнерго" до 2,6 миллиарда

Соответствующее распоряжение №479 от 5 июля обнародовано на правительственном портале, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Приложения с обновленными данными к документу отсутствуют.

Однако, согласно данным "Укргидроэнерго", скорректированный показатель чистого дохода от реализации продукции установлен на уровне 7,6 млрд грн, что на 26,7% (на 1,6 млрд грн) больше ранее определенной суммы (5,99 млрд грн).

Поступления налогов и сборов увеличены на 0,4 млрд грн (на 15%) – до 2,8 млрд грн.

"Утверждение скорректированного финансового плана позволит вести хозяйственную деятельность ЧАО "Укргидроэнерго" в новых условиях рынка электрической энергии, обеспечивая стабильную прибыльную деятельность общества", – сообщают в компании.

В свою очередь, на правительственном портале отмечается, что обновленный финплан будет способствовать выполнению инвестиционных проектов по реконструкции и строительству гидроэлектростанций в размере 3,7 млрд.

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Как сообщалось, в декабре 2018 года Кабинет министров утвердил финансовый план ЧАО "Укргидроэнерго" (УГЭ) на 2019 год с ожидаемой чистой прибылью 1,81 млрд грн, что в 1,9 раза меньше ожидаемого аналогичного показателя в 2018 году (3,44 млрд грн).

"Укргидроэнерго" по итогам 2018 года увеличило чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом – до 3,67 млрд грн.

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