 Цены в промышленности за месяц снизились на 2,7%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам июня рост цен в промышленности замедлился до 4,5%, тогда как в мае составил 8,5%, апреле – 7,3%, марте – 8,9%, феврале – 10,2%, январе – 10,4%.

По данным Госстата, в пределах Украины цены промышленных производителей в июне 2019 года по отношению к маю 2019 года сократились на 3,1% при снижении поставок за пределы страны на 0,9%.

Цены снизились в июне (по отношению к предыдущему месяцу) в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 8,9%, металлургии – на 2,3%, производстве кокса и нефтепереработке – на 1,6%, химической продукции – на 1,3%.

В целом за шесть месяцев 2019 года по отношению к аналогичному периоду 2018 года цены в промышленности Украины возросли на 8,3%

Как сообщалось, по данным Госстата, цены в промышленности Украины в мае 2019 года возросли на 2,1% после снижения на 1,5% в апреле и на 1% – в марте.

За пять месяцев текущего года по отношению с аналогичным периодом 2018 года цены в промышленности Украины возросли на 9,1%

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