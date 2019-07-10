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 Кабмин утвердил стратегию экспорта аграрной продукции до 2026 года

Кабинет министров на заседании в среду, 10 июля, утвердил Стратегию развития экспорта продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности до 2026 года, а также план заданий и мероприятий по ее реализации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия, передает БизнесЦензор.

"Целью стратегии является определение долгосрочной государственной политики, направленной на обеспечение стабильного наращивания объемов экспорта продукции отечественного сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности", – сказано в сообщении.

В частности, стратегическими направлениями развития экспорта агропродукции определены: рост объема производства и увеличения поставок такой продукции на внешние рынки; расширение номенклатуры и изменение структуры экспорта в сторону увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью; географическая диверсификация направлений экспорта (открытие новых рынков) и расширение экспортных возможностей для малых и средних предприятий.

Как сообщалось, по данным Минагрополдитики, по результатам 2018 года внешнеторговый оборот Украины продукцией АПК достиг $24,3 млрд, из которых $18,8 млрд приходится на украинский аграрный экспорт.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136776
 
 
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