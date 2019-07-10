 В центре Киева начали эвакуировать неправильно припаркованные автомобили. ФОТО

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу столичной городской администрации.

"Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полиции Киева работают над составлением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны. И это – не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", – отметил Кичко.

Как уточнили в пресс-службе КГГА, сегодня инспекторы по парковке работают в центральной части города, где наблюдается самая большая проблема с парковкой – в частности, в Печерском, Шевченковском и частично Голосеевском районах.

По данным Департамента транспортной инфраструктуры Киева, инспекторы по парковке в июле перешли ко второму этапу деятельности – фиксации в режиме фотосъемки или видеозаписи нарушений правил дорожного движения, а также вынесения постановлений об административных взысканиях. Ранее течение последних нескольких месяцев инспекторы работали в предупредительном режиме.

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Согласно установленному порядку, инспектор по парковке может напечатать сообщение о привлечении к административной ответственности, которое размещается на лобовом стекле автомобиля.

Инспекторы по парковке могут оштрафовать за нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 1 статьи 122 КУоАП) – размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн.

Также инспекторы могут выписать штраф за нарушение правил остановки и стоянки автомобиля (ч. 3 статьи 122 КУоАП) – штраф в размере 510 грн с временным задержанием (эвакуацией) автомобиля.

Постановление о наложении штрафа в течении трех дней также будет отправлено владельцам транспортных средств заказными письмами.

При этом инспекторы по парковке не имеют права принимать наличные в счет оплаты парковки или в счет оплаты штрафов, наложенных в на месте совершения правонарушения, за это предусмотрен штраф в размере от 15 до 70 необлагаемых минимумов.

Киевляне могут оставлять информацию о нарушениях парковки через контакт-центр по номеру 15-51. Кроме того, можно позвонить в полицию на номер 102 и по телефону: 0-800-300-516 (справочная служба КП "Киевтранспарксервис").

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