 Армения столкнулась с перебоями подачи электроэнергии по всей стране

Об этом сообщил вице-премьер республики Тигран Авинян, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Авария в энергетической системе Армении. Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей территории Армении возможны отключения электроэнергии. Ведутся работы, чтобы решить проблему до 19:00", – сообщил Авинян.

Как уточнил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян, аварию в армянской системе электроснабжения могли вызвать проблемы в энергосистеме Ирана.

"Энергосистемы Армении и Ирана синхронно связаны. Одна из причин аварии в Армении – авария в Иране. Наши коллеги в Иране сообщили об аналогичных проблемах. Точно не беремся утверждать, но это одна из вероятных причин", – сказал Варданян.

По словам чиновника, техногенной катастрофы не произошло, все стратегические объекты работают.

Утром в среду многочисленные отключения электроэнергии произошли в Ереване, из-за блэкаута были эвакуированы пассажиры ереванского метро, в Ереване образовались многокилометровые пробки, поскольку не работают светофоры. В то же время в аэропорту "Звартноц" сообщили, что каких-либо нарушений в работе нет благодаря тому, что аэропорт обеспечен альтернативными источниками электроэнергии.

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