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 Набсовет "Укрэксимбанка" избрал нового главу

Главой наблюдательного совета государственного "Укрэксимбанка" на его первом заседании 8 июля был избран Торстен Пауль, а его заместителем – Стивен Фишер.

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, на заседании 22 мая Кабинет министров утвердил состав наблюдательных советов государственных "Приватбанка", "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка".

По информации Минфина, Торстен Пауль имеет международный опыт корпоративного банкинга и управления рисками в таких компаниях, как Volksbank и Deutsche Bank. С 2017 года – председатель совета директоров "Банка РБК" в Казахстане.

Стивен Фишер – вышел на пенсию после 35-летней карьеры в глобальном банка Citi, в частности, был генеральным директором и управляющим директором в Украине.

В набсовет "Укрэксимбанка" как независимые члены также вошли Димитри Чичли, Оляна Гордиенко, Сергей Коновец, Доминик Меню, а в качестве представителей государства – Юрий Буца (от Кабмина) и Алла Шульга (от Верховной Рады).

Напомним, "Укрэсимбанк" основан в 1992 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Укрэсимбанк занимал 3 место (232,8 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136751
 
 
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