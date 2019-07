 BMW представила электрическую модель культового автомобиля Mini. ВИДЕО

Выпускать его будут на заводе Mini в Великобритании, передает БизнесЦензор со ссылкой н Интерфакс.

Зарядить автомобиль можно будет на общественных зарядных станциях и дома от стандартной розетки.

Make it #AllElectric.



[MINI Cooper SE*: Energy consumption in kWh/100 km combined: 13.2/15.0, Fuel consumption in l/100 km combined: 0, CO2 emissions in g/km combined: 0. *These figures are preliminary values and have not yet been confirmed. Subject to change.] pic.twitter.com/LuXaWnaaKV