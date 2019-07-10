 Кабмин передал единственное предприятие по добыче урановой руды "Энергоатому"

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Поручить главным разработчикам вместе с секретариатом Кабинета министров доработать и оформить в определенный срок, согласно регламентным требованиям и с учетом результатов обсуждений", – сказал премьер.

В ходе заседания представитель президента в правительстве Андрей Герус отметил, что условия кредитного соглашения между "Энергоатомом" и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) предусматривают необходимость согласования такого присоединения.

Согласно пояснительной записке к проекту соответствующего распоряжения, реорганизация ВостГОКа путем присоединения к "Энергоатому" позволит создать интегрированную структуру, включающую мощности по добыче, переработке уранового сырья, а также мощности по генерации электроэнергии атомными станциями (АЭС).

Ожидается, что реорганизация позволит Украине сохранить уранодобывающую и перерабатывающую отрасли, и обеспечит "Энергоатому" собственную сырьевую базу с разведанными и подтвержденными запасами урана в объемах, позволяющих на 100% обеспечить потребность украинских АЭС. При этом себестоимость не будет превышать цены мировых лидеров, утверждается в документе.

Читайте также: Единственное госпредприятие по добыче урановой руды сократило чистую прибыль в 17 раз

Как сообщалось, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) в 2018 году увеличило производство уранового оксидного концентрата (УОК) на 41,1% (на 343,4 тонн) по сравнению с 2017 годом – до 1,18 тыс. тонн.

ВостГОК – единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды.

Ежегодные потребности украинских АЭС в концентрате урана составляют порядка 2,4 тыс. тонн.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram