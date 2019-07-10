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 Возмещение НДС крупному бизнесу за полгода выросло на 38%, – ГФС

Крупные налогоплательщики в январе-июне 2019 года получили возмещение НДС на сумму 62,9 млрд грн, что на 17,4 млрд грн или на 38% больше чем за аналогичный период 2018 года (45,5 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, передает БизнесЦензор.

"Доля большого бизнеса в возмещении НДС по Украине в целом составляет 75,1% от общей суммы возмещения (в 2018 году такая доля составляла в среднем 70%)", – отмечается в сообщении.

Больше всего возмещения НДС в первом полугодии получили плательщики, зарегистрированные на территории Киева (23,7 млрд грн), Запорожья (14,7 млрд грн), Днепра (12 млрд грн), Харькова (4,7 млрд грн), Одессы (4,3 млрд грн), Львова (3,5 млрд грн).

Как отмечается в сообщении, плательщики Офиса получают возмещение только в сроки определенные Налоговым кодексом Украины (в пределах 2х месяцев).

Как сообщалось, по данным ГФС, в течение 2018 года всем плательщикам было возмещено 131,7 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на 9,7% или на 11,6 млрд грн больше, чем в 2017 году (120,1 млрд грн).

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136733
 
 
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