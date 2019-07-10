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 Кабмин выделил 3 миллиарда на развитие райцентров и миллиард для госшахт, – Гройсман

Кабинет министров направил 3 млрд грн средств Государственного фонда регионального развития на развитие районных центров и городов районного значения, а также 1 млрд грн на поддержку государственных шахт.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Рассчитываем, что соответствующий комитет парламента также примет необходимые решения и они будут реализованы", – сказал премьер.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров сократил расходы на техническое переоснащение и модернизацию угледобывающих предприятий на 320,89 млн грн. 

В частности, предусмотренные ранее расходы на осуществление мероприятий по техническому переоснащению и модернизации угледобывающих предприятий в сумме 704,5 млн грн уменьшены до 383,61 млн грн.

Изначально на эти цели предусматривалось выделить 1 млрд грн, однако постановлением №478 от 5 июня расходы по программе были уменьшены до 704,5 млн грн.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136729
 
 
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