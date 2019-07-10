 Кабмин выделил 3 миллиарда на развитие райцентров и миллиард для госшахт, – Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Рассчитываем, что соответствующий комитет парламента также примет необходимые решения и они будут реализованы", – сказал премьер.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров сократил расходы на техническое переоснащение и модернизацию угледобывающих предприятий на 320,89 млн грн.

В частности, предусмотренные ранее расходы на осуществление мероприятий по техническому переоснащению и модернизации угледобывающих предприятий в сумме 704,5 млн грн уменьшены до 383,61 млн грн.

Изначально на эти цели предусматривалось выделить 1 млрд грн, однако постановлением №478 от 5 июня расходы по программе были уменьшены до 704,5 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram