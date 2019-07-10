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 На ЧАЭС ввели в эксплуатацию защитную арку над четвертым энергоблоком

Новый безопасный конфайнмент, возведенный над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, введен в эксплуатацию.

Как передает БизнесЦензор, об этом старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Спустя 22 года после организации Чернобыльского фонда "Укрытие", новый безопасный конфайнмент пущен в эксплуатацию и передается Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн евро", – написал он.

Планируется, что НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над четвертым реактором ЧАЭС.

Напомним, строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в 1,5 млрд евро.

В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент перейдет на исследовательско-промышленную, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций "Укрытия".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136727
 
 
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