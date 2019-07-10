 Еврокомиссия снизила прогноз цен на нефть

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в ежеквартальном обзоре ЕК, ожидается, что в среднем в этом году марка Brent будет стоить $64,7 за баррель против предполагавшихся весной $69,2 за баррель. Оценка на 2020 год понижена до $61,5 за баррель с $67,8 за баррель.

Средний курс евро ожидается на уровне $1,13 как в этом, так и в следующем году, причем прогноз не менялся.

ЕК прогнозирует, что евро будет стоить 123,14 иены в 2019 году (ранее - 125,57 иены) и 121,98 иены в 2020 году (ранее - 125,73 иены). Относительно британской нацвалюты ожидается курс 0,88 фунта стерлингов за евро и 0,89 фунта за евро соответственно против предполагавшихся весной 0,86 фунта на оба года.