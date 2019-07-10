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 США смягчили ограничения на сотрудничество с Huawei

Администрация президента США существенно смягчила ограничения на сотрудничество американского бизнеса с китайской Huawei, пишет в среду Financial Times.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Глава министерства торговли США Уилбур Росс заявил, что Вашингтон даст компаниям лицензии на продажу своих товаров китайскому производителю телекоммуникационного оборудования в случае, если это не будет угрожать национальной безопасности США.

В то же время Huawei останется в черном списке: для ведения бизнеса с ней американским компаниям все еще нужно будет получать лицензию. Об этом в мае, после провала торговых переговоров с Китаем, объявил Дональд Трамп.

Между тем две недели назад президент США сказал, что Вашингтон и Пекин заключили перемирие после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке.

В администрации президента не уточнили, как долго будут действовать послабления, дав понять, что США могут вновь ужесточить позицию по отношению к Huawei, если в переговорах с Китаем не будет прогресса.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136711
 
 
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