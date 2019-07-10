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 Из-за дефицита спирта кондитерские предприятия Украины частично остановили производство

Ассоциация производителей кондитерской продукции и кофе "Укркондпром" сообщает, что из-за проблем с поставками спирта ГП "Укрспирт" останавливается производство 30 тысяч тонн кондитерской продукции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укркондпром" сообщает БизнесЦензор.

Ассоциация также призывает Кабмин Украины и "Укрспирт" разблокировать отгрузки спирта предприятиям пищевой отрасли. Остановки отгрузки спирта наблюдаются с 1 июля.

"Из-за коллизии в законе и, соответственно, проблемы в работе Укрспирта, частично парализуется работа десятка предприятий пищевой промышленности. На данный момент, зафиксирована остановка производства 30 тысяч тонн кондитерской продукции", - сообщает ассоциация.

Данные предприятия используют спирт как сырье при производстве группы продукции (бисквиты, рулеты, шоколадные конфеты и др).

Как сообщал БизнесЦензор, у госпредприятия "Укрспирт" возникли трудности с отгрузкой спирта из-за новых положений Налогового кодекса Украины.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136709
 
 
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