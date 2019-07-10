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 Siemens подала заявку на локализацию производства газовых турбин в РФ

Совместное предприятие Siemens и "Силовых машин" Алексея Мордашова - "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) - подало заявление в Минпромторг РФ о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию в России газовой турбины большой мощности.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По условиям контракта, до середины 2023 года будут локализованы компоненты "горячего тракта" и система автоматического управления газовой турбиной. Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе "Сименс технологии газовых турбин" составит не менее 90%.

В соответствии со СПИК Siemens вложит крупные суммы в СТГТ и предприятия партнеров - потенциальных поставщиков с целью развития ноу-хау и увеличения инновационного потенциала российских компаний, сообщили в компании.

В результате в России будет создана производственная экосистема полного цикла для выпуска турбин большой мощности.

В 2015 году СТГТ договорился со структурой "Ростеха" "Технопромэкспорт" о поставках двух турбин для теплоэлектростанции в Тамани.

В 2017 году оказалось, что обе турбины привезли в оккупированный Крым, вопреки условиям контракта и в нарушение санкций Евросоюза. Siemens пыталась оспорить поставки турбин в российских судах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136705
 
 
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