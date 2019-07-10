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 В Украине закрылась сеть виномаркетов "Поляна"

Последний магазин некогда крупнейшей украинской сети виномаркетов "Поляна" перестал работать чуть более месяца назад.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

"Последний магазин, который находился на ул. Глубочицкой в Киеве, был закрыт чуть более месяца назад", — рассказывает руководитель компании-дистрибутора.

Номера телефонов, указанные на сайте сети "Поляна", не отвечают, а помещение центрального офиса и магазина по ул. Обсерваторная, 12а сейчас сдается в аренду за 300 тыс. грн в месяц.

Эксперты считают, что владельцы "Поляны" стали заложниками быстрого развития, не угадали с форматом магазинов и пытались копировать конкурентов.

Первый магазин сети "Поляна" открылся в 2009 году, через 3 года после появления магазина GoodWine.

Сеть магазинов "Поляна" тогда принадлежала компании Марком, которая была официальным дистрибутором коньяка Hennessy и около 70% поставляемых в Украину вин Нового света. "Марком" принадлежала предпринимателю Илье Гринбергу.

В 2013 году сеть управляла 35 магазинами.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136698
 
 
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