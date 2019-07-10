 Сеть казино "Космолот" перешла от УНЛ к лотерейному оператору МСЛ

Об этом со ссылкой на пресс-службу МСЛ сообщает БизнесЦензор.

"В июле 2019 к оператору государственных лотерей МСЛ присоединяется сеть распространителей "Космолот", - сообщает компания.

Компанию УНЛ (Українська національна лотерея) связывают с нардепом "Блока Петра Порошенко" Александром Третьяковым. Конечным бенефициаром является гражданин Великобритании Майкл Фогго. В 2016 году Третьяков сообщал, что имеет опцион на выкуп доли в УНЛ.

99,96% МСЛ принадлежат кипрской Evolot Limited, остальное - президенту компании Георгию Ложенко. Ранее держателем миноритарной доли акций МСЛ был Даниил Гетманцев - советник президента Владимира Зеленского по налоговой политике.

Сейчас совладельцем МСЛ является Елена Полосенко, которая также является совладельцем юридической фирмы Гетманцева - Jurimex.

Как сообщал БизнесЦензор, до Майдана УНЛ была маленьким лотерейным оператором.

В 2016 году УНЛ стала крупнейшим из трех лотерейных операторов Украины. Это произошло после того, как два других владельца лотерейных лицензий – компании МСЛ и "Патриот" – внести в санкционный список СНБО.

В 2018 году МСЛ "Патриот" были выведены из санкционных списков СНБО.

По данным финотчетности, задекларированный оборот УНЛ в 2017 году составил 934 млн грн, МСЛ – 308 млн грн.

На своем сайте УНЛ сообщала, что она выпускала, в частности, электронные лотереи "Космолот", "Фаворит-спорт", "Лото Пари-Матч" и др. "Космолот" и "Фаворит-спорт" – это сети игровых залов, работающих по лицензии УНЛ. Под брендом "Пари-матч" и "Фаворит-спорт" в Украине осуществляется букмекерская деятельность, которая с 2009 года запрещена законом.