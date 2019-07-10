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 Сеть казино "Космолот" перешла от УНЛ к лотерейному оператору МСЛ

Владелец лотерейной лицензии компания МСЛ получила в свое распоряжение сеть игровых залов "Космолот", которая ранее работала по франшизе УНЛ - входит в орбиту окружения бывшего президента П.Порошенко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МСЛ сообщает БизнесЦензор.

"В июле 2019 к оператору государственных лотерей МСЛ присоединяется сеть распространителей "Космолот", - сообщает компания.

Компанию УНЛ (Українська національна лотерея) связывают с нардепом "Блока Петра Порошенко" Александром Третьяковым. Конечным бенефициаром является гражданин Великобритании Майкл Фогго. В 2016 году Третьяков сообщал, что имеет опцион на выкуп доли в УНЛ.

99,96% МСЛ принадлежат кипрской Evolot Limited, остальное - президенту компании Георгию Ложенко. Ранее держателем миноритарной доли акций МСЛ был Даниил Гетманцев - советник президента Владимира Зеленского по налоговой политике.

Сейчас совладельцем МСЛ является Елена Полосенко, которая также является совладельцем юридической фирмы Гетманцева - Jurimex.

Как сообщал БизнесЦензор, до Майдана УНЛ была маленьким лотерейным оператором.

В 2016 году УНЛ стала крупнейшим из трех лотерейных операторов Украины. Это произошло после того, как два других владельца лотерейных лицензий – компании МСЛ и "Патриот" – внести в санкционный список СНБО.

В 2018 году МСЛ "Патриот" были выведены из санкционных списков СНБО.

По данным финотчетности, задекларированный оборот УНЛ в 2017 году составил 934 млн грн, МСЛ – 308 млн грн.

На своем сайте УНЛ сообщала, что она выпускала, в частности, электронные лотереи "Космолот", "Фаворит-спорт", "Лото Пари-Матч" и др. "Космолот" и "Фаворит-спорт" – это сети игровых залов, работающих по лицензии УНЛ. Под брендом "Пари-матч" и "Фаворит-спорт" в Украине осуществляется букмекерская деятельность, которая с 2009 года запрещена законом.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136695
 
 
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Там лотереи продают? Или лохов на автоматах разводят?
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братан. Лохи-лохами, если бы ето произошло с другими и с левых рассказов никогда не поверил бы. Лично выигрывал в слоты с 500 гривен 47000 гривен. Да, потом в течении месяца большую часть суммы закатал,пробухал обратно - сам виноват, но факт остается фактом с 500 до 47000 гривен в обычном зале "Космолота" на Оболони.
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с Пепой - то все понятно..посмотрим возьмет ли за рога быка Зе?, или будет парады за счет лоторей проводить?
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пе..ц кипрское гавно гробит народ Украины.
Завтра что ? кокс металургийный "для молодежи" с колумбии?
Послезавтра "продам запчасти человеческие" ?
Послепослезавтра - продажа детей ?
Вы совсем тронулись ? Бога побойтесь.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияСеть казино "Космолот" перешла от УНЛ к лотерейному оператору МСЛ
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