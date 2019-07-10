 "Укринтерэнерго" возобновило поставки электроэнергии "Воде Донбасса"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"9 июля 2018 года энергетики оперативно возобновили электроснабжение КП "Компания "Вода Донбасса", – указано в сообщении.

По состоянию на 18:00 9 июля было восстановлено энергоснабжение насосной станции "Белокузьминовка", подстанции 35 кВ "Клебан-Бык" (оба – Константиновский район Донецкой обл.), подстанции 110 кВ "Артемовск" (Бахмутская фильтровальная станция, Донецкая обл.).

Ограничение и возобновление электроэнергии были выполнены оператором системы распределения по заявке поставщика последней надежды в рамках действующего законодательства Украины, подчеркнули в ДТЭКе.

Как сообщалось, с апреля действующий в Донецкой области оператор системы распределения – АО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" – начал ограничивать энергоснабжение КП "Вода Донбасса" из-за долга перед поставщиком "последней надежды". Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса.

По данным НКРЭКУ, общая задолженность потребителей перед "Укринтерэнерго" за январь-март составила около 1,8 млрд грн. При этом крупнейшими должниками поставщика последней надежды являются государственные угледобывающие предприятия (суммарная задолженность около 583 млн грн), КП "Вода Донбасса" (180 млн грн.), "Аульский водовод" (около 100 млн грн).

В целом КП "Вода Донбасса" накопило долг на 3 млрд грн с 2014 года, в том числе долг на неподконтрольных территориях, куда КП поставляет воду.

5 июля Кабинет министров на период проведения Операции объединенных сил (ООС) запретил отключать и применять какие-либо ограничения по поставке электрической энергии КП "Вода Донбасса".