 "Николаевгаз" провел обследование 4 тысяч газовых сетей

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Николаевгаза" сообщает БизнесЦензор.

В результате выявлено и ликвидировано 63 случая утечки газа на подземных сетях и 72 случая повреждения изоляционного покрытия. Обычно при проведении ремонтных работ, компания вынуждена временно приостановить поставки газа потребителям.

"Нередко мы встречаем недовольство со стороны потребителей из-за временного прекращения газораспределения. Но при таких обстоятельствах потребителям надо понять, что все эти меры направлены на обеспечение безопасной и бесперебойной доставки газа в почти 350 тыс. потребителей региона", - рассказывает главный инженер АО "Николаевгаз" Алексей Рубский.

Кроме того, в АО "Николаевгаз" создана бригада по поиску несанкционированных подключений к системе газоснабжения. С помощью специальных приборов газовики имеют возможность диагностировать сеть и выявить участки такого вмешательства. За 2 последних года бригадой обнаружено около 70 "левых" врезок в газовую систему.

"Так на днях произошло и в с. Зеленый Яр Николаевского района. При проведении диагностики газопроводов было выявлено два случая несанкционированного вмешательства в газораспределительную сеть. На данные объекты было прекращено распределение газа, составлены акты о нарушениях, а дела будут переданы на рассмотрение комиссии. Она уже и определит доначисление убытков, которые должны компенсировать АО "Николаевгаз" и оплатить нарушители для восстановления у них газоснабжения", - сообщает компания.

"Самовольное вмешательство в газовую систему - очень серьезное дело. Это не просто кража газа, которая несет финансовые убытки газораспределительной компании, а в первую очередь – опасность, которой нарушители подвергают себя, своих близких и даже соседей. Ведь любые нарушения в герметичности системы и непрофессиональное выполнение технических манипуляций может стать причиной утечек газа и даже взрывов", - объясняет начальник службы комплексного приборного обследования Владимир Трофименко.

Компания напоминает, что кража газа наказывается прекращением распределения газа на объекте. Кроме того, согласно Кодексу ГРМ, нарушителю делается доначисление неучтенных объемов природного газа, а также он должен оплатить за услуги по прекращению и возобновлению газоснабжения.

"Стоит отметить, что доначисления за несанкционированный отбор газа из системы (включая оплату услуг по отключению\подключению) составляют десятки, а могут достигать и 100 тыс. гривен", - сообщает "Николаевгаз".

Общая протяженность газовых сетей Николаевской области, которыми голубое топливо поступает к потребителям, составляет более 8,7 тысяч км. Ежедневно ими проходят сотни тысяч кубометров газа, что позволяет клиентам компании получать топливо в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить аварий и несчастных случаев во время транспортировки природного газа потребителям, специалисты АО "Николаевгаз" проводят регулярный осмотр газораспределительной системы. Этим занимается служба комплексного приборного обследования.