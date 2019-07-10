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 IT, Корпоративные отношения, Макроэкономика
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 IBM совершила рекордную покупку компании-разработчика на $34 миллиарда

Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг International Business Machines Corp. (IBM) завершил покупку разработчика программного обеспечения Red Hat Inc., заплатив за него около $34 млрд.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Она стала крупнейшей покупкой в истории IBM и одной из рекордных для отрасли в целом.

Red Hat по-прежнему будет возглавлять главный исполнительный директор Джим Уайтхерст, который теперь будет подчиняться CEO IBM Джинни Рометти. Штаб-квартира Red Hat останется в городе Роли (административный центр Северной Каролины).

После приобретения Red Hat на облачный бизнес будет приходиться около четверти выручки IBM против всего 4% в 2013 году.

Выручка Red Hat по итогам финансового года, который завершился в феврале, увеличилась на 15% и составила $3,4 млрд. В марте-апреле она выросла также на 15% - до $934 млн.

Капитализация IBM за последние двенадцать месяцев сократилась на 3,9%, однако с начала текущего года она подскочила на 22,6% и составляет сейчас около $124,6 млрд.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136674
 
 
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