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 Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд в Нью-Йорке во вторник, 9 июля, отклонил апелляцию Минюста США на решение о запрете Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, Трамп больше не может блокировать пользователей, оставляющих критические замечания под его постами. Суд сослался на первую поправку к Конституции США, которая запрещает ограничения свободы слова.

Этим решением апелляционный суд поддержал вердикт федерального суда Манхэттена, который в мае 2018 года по иску семи заблокированных Трампом пользователей запретил президенту в качестве представителя власти "банить" неугодных комментаторов.

Трамп аргументировал свою позицию тем, что блокировал пользователей как частное лицо. Однако апелляционный суд отметил, что Трамп часто использует свой Twitter для политических заявлений, тем самым превращая его в "общественную площадку".

Точное число заблокированных Трампом пользователей неизвестно, по некоторым оценкам, оно составляет несколько сотен человек. Всего за деятельностью Трампа с помощью Twitter следят 52 миллиона человек.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136655
 
 
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