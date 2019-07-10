 Цены на нефть опустились ниже $65 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

К 8:08 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника. За предыдущую сессию они подорожали на $0,05 (на 0,08%), до $64,16 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дорожали к этому же моменту на $0,8 (на 1,38%),- до $58,63 за баррель. За вторник контракты подорожали на $0,17 (на 0,29%), до $57,83 за баррель.

Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 8,13 млн баррелей, запасы бензина уменьшились на 257 тысяч баррелей, а дистиллятов - увеличились на 2,1 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов.

Министерство энергетики США опубликует официальные данные о запасах позднее в среду. Аналитики IHS Markit ожидают снижения резервов нефти на 2,1 млн баррелей, бензина - на 400 тысяч баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.

Если данные Минэнерго подтвердят ожидания экспертов и API, это будет означать сокращение запасов нефти по итогам четвертой недели подряд.

Цена нефтяных контрактов на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в среду увеличилась на 0,3% - до 442,5 юаня за баррель.