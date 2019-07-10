 Компания Брэнсона планирует через год начать туристические полеты в космос

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Осуществить эту идею должно помочь первичное размещение акций компании на фондовых биржах, которое принесет необходимый для финансирования полетов капитал. Акции компании должны выйти на биржи в нынешнем году.

По словам управляющего компанией Хамата Палихапитии, такой вид туризма станет прибыльным всего лишь в течении года. В настоящее время цена одного места на суборбитальном самолете компании стоит 250 тысяч долларов, длительность полёта чуть более двух часов.

Несмотря на высокую цену полёта, заявку на участие в полетах подали более 2500 человек, это и придаёт уверенность компании, что космический туризм будет прибыльным.

В начале года Virgin Galactic совершила два пробных полёта на суборбитальную высоту в которых приняли участие 5 человек, оба полёта прошли успешно.

Космическое судно Virgin Galactic под названием Unity вмещает до шести пассажиров вместе с двумя пилотами. Ракетный двигатель Unity запускают на высоте 13 километров, где аппарат отделяется от самолета-носителя. Корабль быстро достигает скорость в три раза превышающую скорость звука и постепенно достигает высоты около 100 км, откуда уже заметен изгиб Земли. Пассажиры испытают чувство невесомости.

Палихапития сообщил также о намерениях компании заняться гиперзвуковыми пассажирскими перевозками хотя такой вид транспорта вряд ли реалистичен ранее, чем через 10 лет. Как пример приводится теоретическая возможность попасть из Нью-Йорка в Шанхай за 40 мин. На самолете "Ту-144" при максимальной скорости такой полёт бы занял не менее пяти часов.

По словам Ричарда Брэнсона, председателя компании Virgin Group, чьим подразделением является Virgin Galactic – начало космического туризма похоже на начало коммерческой авиации, когда трансатлантические перелеты стоили сотни тысяч долларов. Он считает, что цены на космический туризм будут снижаться быстрее, чем цены коммерческой авиации.