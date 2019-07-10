 Boeing может потерять статус ведущего производителя самолетов

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Boeing держал первенство с 2012 года. Однако крушение двух новых самолетов 737 MAX с последующей приостановкой полетов лайнеров этой модификации нанесло весомый удар по доходам компании.

В понедельник авиакомпания Flyadeal из Саудовской Аравии отменила свой заказ самолетов у Boeing и передала его Airbus. Ущерб для Boeing оценивается в почти 6 миллиардов долларов.

После крушения двух самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии поставки новых судов Boeing упали на треть в первой половине 2019 года. Авиаперевозчики, чьи самолеты оказались на приколе в результате крушений, имеют право на компенсацию, что усугубит финансовые проблемы Boeing. Уже поданы десятки судебных исков против Boeing родственниками погибших в авиакатастрофах пассажиров.

Flyadeal, которая является лоукостером Саудовских авиалиний, отменила заказ Boeing и заказала 30 самолетов A320neo у Airbus с возможной доставкой ещё 20.

Некоторые эксперты видят в отмене заказа тревожный сигнал для Boeing, который до этого момента не сталкивался с массовыми отказами авиаперевозчиков в пользу Airbus. На авиасалоне в Париже в этом году British Airways заявила что намерена купить еще 200 самолетов 737 MАХ.

В апреле Boeing сообщил, что выделил около 1 миллиарда долларов на расходы, связанные с приостановкой полетов всех 737 MАХ, однако аналитики предполагают, что эта цифра резко возрастет.

Компания приостановила поставки новых самолетов 737 MАХ в марте, но сохранила сборочную линию открытой при сниженной производительности.