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 Пунктуальность украинских авиакомпаний резко упала с началом лета. ИНФОГРАФИКА

В июне украинские авиакомпании совершили с отклонением не более 15 минут от графика 73,9% всех рейсов из аэропортов страны, что значительно хуже, по сравнению с предыдущим измерением пунктуальности авиакомпаний за май (84,4%).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

В целом в июне украинские авиакомпании осуществили 5,34 тыс. рейсов

В то же время пунктуальность иностранных авиакомпаний в июне снизилась до 77,4% (с 82,8% в мае), а общее количество выполненных рейсов составило 3,12 тыс.

Среди украинских авиакомпаний, совершивших в июне более 50 рейсов, наиболее пунктуальной остается "Мотор Сич" с показателем в 93,7% при общем числе рейсов 270. За ней следует Windrose с показателем в 88,6% при общем числе рейсов 642. Пунктуальность крупнейшей на рынке авиакомпании "Международные авиалинии Украины" составила 78% при общем числе рейсов 3,15 тыс.

Пунктуальность украинских авиакомпаний резко упала с началом лета 01

В июне рейтинг пунктуальности среди иностранных авиакомпаний с показателем 100% возглавили Alitalia, Aigle Azur, Aegean Airlines, Iraqi Airways, Bulgaria Air и Tarom, выполнившие до 30 рейсов за месяц.

Среди бюджетных авиакомпаний в июне наилучшие показатели по пунктуальности у Wizzair Hungary – 82,4% при 557 рейсах.

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Как сообщалось, пунктуальность иностранных авиакомпаний в мае 2019 года снизилась до 82,8% (с 85,4% в апреле этого года). Общее количество выполненных рейсов составило 3,2 тыс.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136603
 
 
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