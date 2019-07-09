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 Валютная выручка от экспорта черных металлов за полгода упала на $600 миллионов, – ГФС

Металлургические предприятия Украины в январе-июне 2019 года снизили поступления от экспорта черных металлов на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $4,8 млрд с $5,4 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, за этот период на черные металлы пришлось 19,6% общего объема поступлений от экспорта товаров против 23,21% за первые шесть месяцев прошлого года.

В том числе в июне 2019 года поступления от экспорта черных металлов составляли $728,42 млн.

При этом Украина в январе-июне 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 4,5% – до $600,65 млн. В июне этот показатель составлял $106,97 млн.

Кроме того, Украина в первом полугодии 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 1% – до $534,62 млн. В июне их поставлено на $100,52 млн.

В то же время за этот период импорт металлоизделий возрос на 28,9% – до $528,52 млн. В июне их ввезено на $81,69 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136602
 
 
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