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 Минфин продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 9 июля в государственный бюджет привлечено 6,01 млрд грн, что на 2 млрд грн меньше, чем неделей ранее. При этом уровень доходности снижен почти по всем инструментам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, ставку привлечения средств по 3-месячным ОВГЗ удалось снизить на 20 базисных пунктов – до 17,24%, что позволило привлечь в госбюджет 477,88 млн грн.

Ставка по 6-месячным облигациям по итогам аукциона снизилась на 34 базисных пункта –до 17,6%. При этом Минфин удовлетворил по этим ценным бумагам заявки только на 455,72 млн грн при спросе 1,53 млрд грн.

Ставку ОВГЗ со сроком обращения один год удалось снизить до 18% (на 30 бп), удовлетворив заявки на 967,53 млн грн при спросе в 2,78 млрд грн.

Трехлетние облигации Минфин разместил на сумму 1,2 млрд грн по ставке 16,75% (снижение на 20 базисных пунктов).

Минфин также доразместил самые длинные ОВГЗ сроком обращения 5,5-лет на сумму 2,91 млрд грн под 15,84% годовых.

Как сообщалось, по результатам предыдущего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 2 июля в государственный бюджет привлечено 8,04 млрд грн, что на 0,5 млрд грн больше, чем неделей ранее. При этом уровень доходности снижен почти по всем инструментам.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136596
 
 
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