 Нацбанк повысил курс гривни до двухлетнего максимума

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, последний раз курс гривни превышал этот уровень 30 августа 2017 года.

По отношению к европейской валюте гривня укрепилась еще на 15 копеек – до 28,56 грн за евро.

В то же время по данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 25,635 грн/$ с 25,5725 грн/$ в предыдущий рабочий день, передает Интерфакс-Украина.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,61-25,66 грн/$.

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