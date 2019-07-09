 Глава СБУ заявил о пресечении действия группировки по контрабанде сигарет в страны ЕС. ВИДЕО

Об этом на брифинге заявил и.о. председателя СБУ Иван Баканов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По словам Баканова, спецоперация под названием "Магма" проходила в тесном взаимодействии с британскими партнерами и была проведена в три этапа.

В частности, на территории Одесской области по месту незаконного хранения изготовленной табачной продукции было изъято сигарет на сумму более 50 млн грн.

В приграничных районах Закарпатской области во время обысков правоохранители задержали 13 грузовых автомобилей с табачными изделиями на рекордную за время независимости сумму – 70 млн грн.

На завершающем этапе спецоперации оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входят более десяти граждан Украины, Польши и Беларуси.

"В нашей стране делки организовали на территории Киевской области, в частности Киево-Святошинского и Макаровского районов, подпольные цеха и складские помещения, где осуществлялось незаконное производство и хранение табачных изделий", – рассказал глава СБУ.

По данным спецслужбы, затем контрафактная продукция контрабандой переправлялась через государственную границу Украины в страны Европейского Союза.

Сотрудники СБУ также обнаружили на территории Одесской области подпольную полиграфическую фирму, где участники группировки печатали этикетки пачек сигарет известных брендов, которые используются для упаковки контрафакта, изготовленного в нелегальных цехах на Киевщине.

В ходе операции СБУ, ГБР, Генпрокуратуры и иностранных партнеров 3 июля были проведены следственные действия на территории Украины и Великобритании. В Украине обыски проводились по месту нахождения подпольных цехов и складских помещений, а также по адресам проживания фигурантов уголовного производства.

В ходе обысков СБУ обнаружила две оборудованные линии для незаконного изготовления табачных изделий, пять тысяч акцизных марок, более трех миллионов сигарет, три тонны табака и материалы для фасовки контрафактной продукции.

"Это самая масштабная операция по противодействию контрабанде табачных изделий, которая проведена совместно с иностранными партнерами. Она первая в истории Украины и Евросоюза", – заявил Баканов.

По данным следствия, бюджет Великобритании от этой схемы ежегодно терял десятки миллионов фунтов стерлингов.

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