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 Франция введет экологический налог на авиабилеты

Правительство Франции с 2020 года намерено ввести экологический сбор на авиабилеты – в зависимости от типа билета он будет составлять от 1,5 до 18 евро.

Об этом сообщила министр по делам транспорта Франции Элизабет Борн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

В случае повышения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелетов на остров Корсика и французские заморские территории.

В частности, сбор на билеты эконом-класса внутри Франции и в пределах Европы составит 1,5 евро, за пределы Европы – 3 евро.

При покупке билета в бизнес-класс сбор на внутрифранцузские и внутриевропейские перелеты составит 9 евро, на другие континенты – 18 евро.

В Париже ожидают, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около 182 миллионов евро. Эти деньги планируют инвестировать в "экологически благоприятную" инфраструктуру, в первую очередь в железную дорогу.

Введение налога было одобрено специальным экологическим советом, возглавляемым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136580
 
 
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