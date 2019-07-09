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 Евросоюз назначил нового главу представительства в Украине

Главой Представительства Европейского Союза в Украине назначен эстонский дипломат Матти Маасикас.

Об этом сообщает Европейская служба внешних дел, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Матти Маасикас назначен главой представительства ЕС в Украине. В настоящее время он является заместителем министра по делам ЕС Министерства иностранных дел Эстонии", – говорится в сообщении службы.

Маасикас сменит французского дипломата Хьюга Мингарелли, который возглавил Представительство ЕС в Киеве в 2016 году, в рамках плановой ротации.

Маасикас с 2011 по 2016 год возглавлял представительство Эстонии в Евросоюзе, затем вернулся в Таллинн на должность заместителя министра по европейским вопросам. В 2005 году его назначили послом в РФ, однако в Москву дипломат не попал из-за назначения генеральным секретарем в МИД Эстонии.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136575
 
 
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