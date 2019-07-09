[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Госстат впервые в году зафиксировал снижение цен

Потребительские цены в июне 2019 года снизились на 0,5% после роста на 0,7% в мае, а с начала года выросли на 3,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению с июнем 2018 года цены выросли на 9%.

Базовая инфляция в июне, по сравнению с маем, составила 0,0%, с начала года – 2,3%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,1%. Больше всего (на 26,7% и 14,3%) подешевели яйца и овощи. На 2-0,4% снизились цены на сало, молоко, свинину, сметану, рис, кисломолочную продукцию.

В то же время на 9,3% и 6,7% подорожали фрукты и сахар, на 1,4-0,5% - хлеб, мясо птицы, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия в июне повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,8%, алкогольные напитки – на 0,7%.

Снижение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,4% в Госстате объясняют снижением цен на природный газ на 6,4%.

Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 1,2%, канализацию – на 0,9%, содержание домов и придомовых территорий – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,3% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 7,6%. Вместе с тем на 0,2% подешевели топливо и масла.

Как сообщалось, по данным Госстата, инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,7% после роста на 1% в апреле и на 0,9% – в марте.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году замедлился до 9,8% по сравнению с 13,7% в 2017 году. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136573
 
 
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Мне смешно ето читать, наблюдая цены в магазинах. Снижение цен на яйца, картошка и прочая лабуда ето ежегодное явление которое буквально в первый же день осени пойдет в рост бешенными темпами. А вот остальные товары с каждым днем только наращивают цены. что уже страшно по магазинам ходить.
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Единственное о чем можно сойти с ума ето курс доллара. Никак зависимости не уловлю от сегодняшнего падения курса доллара и реальным ростом цен. Такое ощущение что сейчас перед выборами кто то сдерживает специально курс доллара то ли чтобы перед бегством скупить по дешовке всю валюту то ли чтобы себе голосов прибавить.
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Разогнать этот Госстат, какое понижение цен? У них на 9,3% подорожали фрукты, а реально на 100-200% по сравнению с прошлым годом, это как понимать? Не страна, больница с средней температурой, или психбольница с средне нормальными у власти.
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БизнесЦензорНовостиМакроэкономикаГосстат впервые в году зафиксировал снижение цен
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