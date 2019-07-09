 Минобороны сократило закупки топлива в 2 раза

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные системы закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.

В том числе за отчетный период военные подписали договоры на поставку 57,4 тыс. тонн дизельного топлива летних и арктических марок, 10,3 тыс. тонн авиационного топлива, 4,8 тыс. тонн бензина марки А-95 и 500 тонн – А-92.

Для сравнения в январе-июне прошлого года Минобороны купило 103,4 тыс. тонн дизтоплива и 38,4 тыс. тонн авиационного керосина.

Крупнейшим поставщиком топлива для Минобороны в первом полугодии 2019 года стала группа компаний "Трейд Коммодити" ("Август Пром" и "Торум"), у которой военные законтрактовали 26,6 тыс. тонн ресурса (20,8 тыс. тонн дизтоплива и 5,75 тыс. тонн авиатоплива).

При этом по контракту "Август Пром" на 15,6 тыс. тонн арктического дизтоплива компания поставила только 70% от всего объема. После этого компания подала в суд для разрыва договора из-за отказа силовиков пересмотра контрактной цены.

ОККО, занимавшая первенство по поставках топлива в прошлом году, переместилась на вторую строчку рейтинга поставщиков с объемом 14,3 тыс. тонн.

Далее расположились "Сокар- Украина" (13,5 тыс. тонн), "Газтрим" (ГК "Элемент") с объемом 6,4 тыс. тонн и государственная "Укргаздобыча", подписавшая два контракта на 5,3 тыс. тонн бензинов.

Кроме того, в марте договор на поставку 6,8 тыс. дизтоплива с оборонным ведомством подписала "Боюр-Постач", ранее известная как поставщик пластиковой посуды. По данным официального портала spending.gov.ua отгрузки топлива по этому договору тоже не были выполнены.

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Как сообщалось, следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы подозревает компании из обриты "Трейд Коммодити" в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн путем подмешивания в дизтопливо масел и авиационного керосина.

Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на "Укрзализныцю" (в 2017 году – 50%).

В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

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