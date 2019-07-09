 Минобороны сократило закупки топлива в 2 раза

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные системы закупок ProZorro, передает БизнесЦензор.
В том числе за отчетный период военные подписали договоры на поставку 57,4 тыс. тонн дизельного топлива летних и арктических марок, 10,3 тыс. тонн авиационного топлива, 4,8 тыс. тонн бензина марки А-95 и 500 тонн – А-92.
Для сравнения в январе-июне прошлого года Минобороны купило 103,4 тыс. тонн дизтоплива и 38,4 тыс. тонн авиационного керосина.
Крупнейшим поставщиком топлива для Минобороны в первом полугодии 2019 года стала группа компаний "Трейд Коммодити" ("Август Пром" и "Торум"), у которой военные законтрактовали 26,6 тыс. тонн ресурса (20,8 тыс. тонн дизтоплива и 5,75 тыс. тонн авиатоплива).
При этом по контракту "Август Пром" на 15,6 тыс. тонн арктического дизтоплива компания поставила только 70% от всего объема. После этого компания подала в суд для разрыва договора из-за отказа силовиков пересмотра контрактной цены.
ОККО, занимавшая первенство по поставках топлива в прошлом году, переместилась на вторую строчку рейтинга поставщиков с объемом 14,3 тыс. тонн.
Далее расположились "Сокар- Украина" (13,5 тыс. тонн), "Газтрим" (ГК "Элемент") с объемом 6,4 тыс. тонн и государственная "Укргаздобыча", подписавшая два контракта на 5,3 тыс. тонн бензинов.
Кроме того, в марте договор на поставку 6,8 тыс. дизтоплива с оборонным ведомством подписала "Боюр-Постач", ранее известная как поставщик пластиковой посуды. По данным официального портала spending.gov.ua отгрузки топлива по этому договору тоже не были выполнены.
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Как сообщалось, следственное управление финансовых расследований Государственной фискальной службы подозревает компании из обриты "Трейд Коммодити" в уклонении от уплаты налогов на сумму 920,5 млн грн путем подмешивания в дизтопливо масел и авиационного керосина.
Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на "Укрзализныцю" (в 2017 году – 50%).
В целом в 2015-2018 годах группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.
Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".
По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.
Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".
Пропоную взагалі не закупляти паливо, тоді команда ЗЕ зможе з чистою совістю сказати що з закупки палива не вкрали ні копійки.