 Детективы НАБУ сообщили о подозрении министру энергетики Насалику, – САП

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передает БизнесЦензор.

"Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый получил взаймы $1,25 млн от физического лица. Однако в нарушение требований закона "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях", – сказано в сообщении.

Действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщалось, ранее директор САП Назар Холодницкий заявил, что в ближайшее время объявят о подозрении одному из министров, а также нескольким главам областных государственных администраций. Но конкретных фамилий он не назвал.

Игорь Насалик занимает должность министра энергетики и угольной промышленности с 14 апреля 2016 года. До этого с 2014 года он был народных депутатом Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко".

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