 Космическая компания Ричарда Брэнсона выйдет на биржу до конца года

Как говорится в пресс-релизе Virgin Galactic, компания намерена разместить свои акции в рамках сделки по слиянию с Social Capital Hedosophia Holdings – специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям (SPAC), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Social Capital Hedosophia Holdings, созданная в 2017 году в результате слияния венчурных фондов Social Capital и Hedosophia, будет владеть 49% долей в объединенной компании.

Стоимость объединенной фирмы оценивается в $1,5 млрд.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что SPAC планирует инвестировать в Virgin Galactic $800 млн.

По данным Virgin Galactic, основатель и глава Social Capital Hedosophia Holdings Чамат Палихапития дополнительно вложит $100 млн и возглавит объединенную компанию.

Ожидается, что Virgin Galactic станет первой публичной компанией, занимающейся организацией космического туризма. Листинг намечен на вторую половину 2019 года.

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Основатель компании Ричард Брэнсон отметил, что Virgin Galactic добилась "значительного прогресса" в реализации программы испытательных полетов и готовится начать коммерческие запуски, что позволит ей "открыть космос для новых инвесторов и нескольких тысяч новых космонавтов".

Сроки начала коммерческих рейсов сдвинулись из-за крушения корабля SpaceShipTwo в 2014 году. В результате аварии погиб один из пилотов, еще один член экипажа корабля получил сильные травмы.

Тем не менее, на данный момент уже около 600 человек купили у Virgin Galactic места для суборбитального полета, в общей сумме заплатив около $80 млн.

Главными конкурентами Virgin Galactic являются Blue Origin, которую возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, и Space Exploration Technologies (SpaceX) Илона Маска.

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