 Минюст запустил услугу регистрации бизнеса онлайн. ВИДЕО

Как сообщает пресс-служба Министерства юстиции, новация доступна на портале "Онлайн-дома юстиции" и веб-портале Кабинета министров в разделе "Электронные услуги", передает БизнесЦензор.

Новая онлайн-услуга позволяет проводить онлайн-регистрацию ООО с возможностью формирования необходимой редакции модельного устава, путем выбора соответствующих пунктов или использования редакции по умолчанию.

Одновременно можно подать заявление на применение упрощенной системы налогообложения и регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС).

Действующие ООО, работающие на основании собственной редакции учредительных документов, получат возможность дистанционно перейти на модельный устав без необходимости посещать центры предоставления административных услуг или субъектов государственной регистрации лично.

Как пояснили в Минюсте, чтобы воспользоваться онлайн-регистрацией ООО, нужно авторизоваться в персональном кабинете "Онлайн-дома юстиции", сформировать заявление, выбрать необходимые опции модельного устава и наложить электронные подписи учредителя (или заявителя).

После этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения. Рассмотрение документов осуществляется в течение 24 часов после поступления, кроме выходных и праздничных дней.

Новая онлайн-услуга как для новых, так и для действующих ООО, обеспечивает возможность дистанционно выбрать модель управления, наименование, руководство, виды деятельности, порядок выплаты дивидендов, увеличить размер уставного капитала и созвать общее собрание. А также выбрать систему налогообложения, получить рекомендации и советы по юридическим последствиям выбора каждого из имеющихся вариантов.

Система по результатам заполнения пошаговой онлайн-формы создает заявление на регистрацию и решение учредителей о создании юридического лица, в котором указывается код модельного устава, определяющего выбраны пункты устава.

Как напоминают в Минюсте, весной были внесены изменения в законодательство, которые ввели новый тип модельного устава для ООО, что позволило реализовать е-услугу электронной регистрации ООО.

По данным министерства, общества с ограниченной ответственностью является самой распространенной организационно-правовой формой юридических лиц в Украине. Так, 2018 годув Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований было зарегистрировано 81 312 юридических лиц, из них 62 141 - это ООО, то есть 76% всех юридических лиц, зарегистрированных за прошлый год.

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