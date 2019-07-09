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 Польша допустила новую остановку транзита российской нефти

Поставки российской нефти могут быть вновь временно приостановлены в связи с оставшейся загрязненной нефтью, поступающей в Польшу.

Об этом заявил глава польского нефтепроводного оператора PERN Игорь Василевский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

По словам Василевского, PERN проверяет качество и берет пробы российской нефти каждые три часа, в то время как до кризиса проверку проводили раз в 10 дней.

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Как сообщалось, представитель энергетического концерна Shell 5 июля подтвердил публикации СМИ о том, что российские поставки нефти по трубопроводу "Дружба" на нефтеперерабатывающий завод PCK в городе Шведт в федеральной земле Бранденбург вновь прерваны.

Так же, как и в апреле, в поставляемой из России нефти обнаружена слегка повышенная концентрация органических хлоридов, что может причинить ущерб оборудованию нефтеперерабатывающих заводов.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

Для восстановления поставок часть грязной нефти была возвращена с территории Беларуси в Россию, а также выдавлена в резервные емкости.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136546
 
 
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