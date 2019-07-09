 Фонд госимущества выставил на продажу оператора автостанций Киева и области за 196 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров сообщил на своей странице в сети Facebook.

Глава ФГИ отметил, что это объект малой приватизации, соответственно аукцион состоится в системе "ProZorro.Продажи" 14 августа.

"В собственности АО "Киивпассервiс" находится шесть автостанций в городе Киеве: АС "Центр", АС "Дарница", АС "Полесье", Центральный автовокзал, АС "Южная", АС "Дачная" и восемнадцать автостанций в Киевской области", – отметил Трубаров.

Согласно условиям приватизации, инвестор обязан сохранять работу автостанций, погасить в течение шести месяцев задолженность по заработной плате, не допустить увольнения работников и выполнять коллективный договор.

При этом участие в аукционе запрещено юридическим и физическим лицам и бенефициарным владельцам 10 и более процентов акций, которые имеют отношение к государству-агрессору РФ.

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