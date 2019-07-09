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 Зеленский назначил двух новых членов набсовета "Укроборонпрома"

Президент Владимир Зеленский назначил членами Наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" Давида Арахамию и Андрея Загороднюка.

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №499/2019 от 9 июля обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня его опубликования.

Этим же указом президент решил прекратить полномочия главы набсовета "Укроборонпрома", ректора НТУУ "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского" Михаила Згуровского.

Давид Арахамия известен как IT-предприниматель и кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа", в июне был назначен секретарем Национального инвестиционного совета при президенте.

Андрей Загороднюк – предприниматель, бывший глава проектного офиса реформ при Министерстве обороны, в начале июля был назначен внештатным советником президента.

Как сообщалось, в начале июня президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Абромавичус был министром экономического развития и торговли Украины в 2014-2016 годах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136527
 
 
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