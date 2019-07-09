 "Укрзализныця" запустила новый контейнерный поезд в Литву

Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

Поезд будет курсировать по маршруту Драугисте (Литва) - Бровары (Украина) дважды в неделю.

"Последний год можно называть "контейнерным бумом" в "Укрзализныце". "Containerships Train" – наш 22 контейнерный поезд, который будет курсировать из Украины. Конкурентная скорость доставки независимо от погодных условий, регулярность рейсов и понятный график. Добавьте к этому уменьшение логистических издержек в среднем на 25%. Выгоды неоспоримые", – отметил Кравцов.

"Раньше грузы в этом направлении шли автотранспортом, мы его переориентировали на железную дорогу. ЕС делает акцент на сокращении доли автомобильных перевозок в пользу более экологичных – железных дорог и водного транспорта", – добавил глава "Укрзализныци".

По словам Кравцова, в составе первого поезда "Containerships Train" 65 контейнеров, на станцию ​​Бровары они прибудут через 50 часов. В планах компании – организация контейнерных перевозок в Одесский морской порт.

"Драугисте находится рядом с портом Клайпеда. Так что где-то с осени планируем еще один маршрут уже в Одесский морской порт. Учитывая переориентацию отечественного экспорта в страны ЕС и увеличение грузов, адресованных на морские порты, именно контейнерные перевозки пригодятся", – отметил глава "Укрзализныци".

Как сообщалось, соглашение по организации перевозок контейнеров в составе контейнерного поезда "Containerships Train" было подписано 28 мая в Одессе в рамках проведения совещания представителей АО "Укрзализныця", Белорусской железной дороги, АО "LG CARGO" и компаний ООО "Containerships" и ЗАО "Intermodal Container Service". Инициаторомы и операторами поезда будут выступать ООО "Сontainerships" и ЗАО "Intermodal Container Service".

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