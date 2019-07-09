 Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала Медведчука

Об этом сообщили замглавы регулятора Уляна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Представители регулятора отметили, что Нацсовет по телерадиовещанию поддерживает призыв Службы безопасности Украина (СБУ) инициировать созыв внеочередного заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по поводу намерения NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

"Мы инициируем внеплановую выездную проверку телеканала,.. в том числе по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с российским телеканалом, во время которых украинцев неоднократно называли фашистами. Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии", – подчеркнул Костинский.

В то же время, член Нацсовета отметил, что к его большому сожалению, действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, в том числе даже после неоднократного нарушения ими украинского законодательства.

По словам Костинского, "пришло время жестких действий по отношению к тем, кто разжигает национальную вражду" в своих эфирах.

"Мы неоднократно оглашали предупреждения телеканалу NewsOne и видим, что нарушения продолжаются", – отметил Сергей Костинский, призвав Нацсовет применить жесткие санкции к телеканалу.

В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения данным телеканалом законодательства Украины.

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Как сообщалось, временно исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением NewsOne провести телемост с каналом "Россия 1".

Также глава СБУ предлагает инициировать перед Антимонопольным комитетом применение мер по демонополизации информационного пространства со стороны медиахолдинга "Новости".

Напомним, 7 июля руководитель российских государственных телерадиоорганизаций ВГТРК и МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев анонсировал проведение 12 июля в эфирах российского телеканала "Россия" и украинского канала "NewsOne" телемарафона "Надо поговорить".

8 июля телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 24" (телемарафон "Надо поговорить") после ряда возмущенных заявлений и анонсов акций протеста возле канала.

Как сообщалось, новосозданный медиахолдинг "Новости" 14 июня сообщил, что нардеп Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации".

Напомним, в декабре Тарас Козак стал официальным владельцем всех входящих в "112 Украина" шести телеканалов. В декларации Козак указал их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

Ранее Козак также купил телеканал NewsOne, в отношении которого, как и в отношении телеканалов группы "112 Украина", Верховная Рада потребовала от СНБО ввести санкции.

Козак входит в ближайшее окружение Виктора Медведчука и входит в первую десятку избирательного списка партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Брат Тараса Козака Богдан совместно с братом Виктора Медвчедука Сергеем является совладельцем ООО "Экспонент" в соотношении 66,7%/33,3%, через которое они владеют рядом других предприятий, в частности, "Керамбуд" и "Капитал плаза".

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