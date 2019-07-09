 ГФС заподозрила "Трейд Коммодити" в уклонении от налогов на 900 миллионов

Об этом говорится в определении Октябрьского районного суда Днепропетровская от 2 июля, которым следственный судья санкционировал арест изъятых в ходе обысков документов компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Согласно материалам дела, расследование начато в июне 2019 года, в нем фугируют 11 юридических лиц: "Фирма Фидея", "Торум", Софт Оил", "Голд Систем", "Ферст Групп", "Август Пром", "Оптимус Конекшн", "Итиоли", "Скай Торг", "Метал Оил" и "Мерген".

"Неустановленные лица в период 2018-2019 годов действуя по предварительному сговору, используя подконтрольные предприятия (вышеперечисленные 11 юридических лиц, – ред.) создали преступную схему по импорту топливо-смазочных материалов, в том числе подакцизной группы товаров, путем занижения объекта налогообложения, уклоняясь от уплаты акцизного налога на сумму 767,05 млн грн и НДС на сумму 153,41 млн грн", – говорится в материалах дела.

По данным ГФС, схема уклонения от уплаты налогов состоит в добавлении к дизельному топливу масла и топлива для реактивных двигателей (РТ) и продажу этой смеси под видом дизельного топлива. Это имело экономически смысл, поскольку ставка акциза на РТ была в 7 раз ниже, чем на дизтопливо (21 евро за тыс. л для РТ против 139,5 евро за тыс. л для ДТ), а масло и вовсе не облагается акцизным налогом.

Как отмечает издание, учитывая обнародованную ГФС сумму неуплаченного акциза 767,05 млн грн, речь может идти о примерно 170 тыс. тонн авиакеросина, который путем смешивания был реализован под видом дизельного топлива.

25-27 июня ГФС в рамках этого расследования провела ряд обысков в местах хранения топлива группой "Трейд Коммодити", изъяв журналы учета поступления топлива и регистрации проб нефтепродуктов.

Расследование ГФС касается только 2018 и 2019 годов и было начато после инцидента с арестованной в порту Николаева партией масла объемом 11,5 тыс. тонн, которое предназначалось для "Трейд Коммодити".

При этом первые сигналы о нецелевом использовании керосина начали поступать еще в конце 2016 года. Всего, по оценкам "Консалтинговой группы А-95", в 2017–2018 годах мимо конечных потребителей прошло 335 тыс. тонн керосина и ущерб госбюджета от этого достигал 1,5 млрд грн.

Для борьбы с нецелевым использованием авиакеросина с 1 января 2019 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие десятикратное увеличение ставки акциза на авиационный керосин, если импортер или производитель не подтвердят, что топливо было использовано для заправки самолетов или поставки для Минобороны и Госрезерву. После этого по итогам 5 месяцев 2019 года импорт авиакеросина сократился в 1,8 раза. В компании группы "Трейд Коммодити", которые были лидерами по объемам поставок, уменьшили импорт в 3,5 раза.

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Как сообщалось, Хозсуд Днепропетровской области 7 мая открыл производство по делу о признании банкротом ООО "Трейд Коммодити", а также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Офис крупных налогоплательщиков ГФС в рамках этого дела заявил о денежные требования к должнику на 525 млн грн. Кроме того, ООО "Глобус" подало заявление о признании его требований на 549 ​​млн грн, а "Центрэнерго" – о требованиях на 336 млн грн.

Группа "Трейд Коммодити" в начале 2016 года стала активным участником государственных тендеров. По результатам 2018 года на нее приходилось 35% всех поставок топлива на Минобороны (в 2017 году – 60%) и 40% – на "Укрзализныцю" (в 2017 году – 50%).

В целом с 2015 года группа связанных с "Трейд Коммодити" компаний получили подрядов на поставку горюче-смазочных материалов на 17 млрд грн.

Напомним, 11 октября 2017 года детективы НАБУ задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича по делу о переплате 150 млн грн при закупках топлива у "Трейд Коммодити".

По информации НАБУ, служащие министерства вступили в сговор с должностными лицами "Трейд Коммодити" и в интересах этой компании летом 2016 года. В частности, миновники при отсутствии каких-либо правовых оснований подписали дополнительные соглашения о поднятии цены закупленной для нужд армии топлива, что привело к растрате 149 млн грн бюджетных средств.

Следователи НАБУ задерживали одного из инвесторов "Трейд Коммодити" Владимира Трофименко. Также бизнесмен Андрей Адамовский признавал, что финансирует "Трейд Коммодити".

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