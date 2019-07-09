 Минрегион предложил механизм завершения строительства долгостроев

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Сегодня в Украине отсутствуют какие-либо законодательные механизмы достройки проблемных жилых объектов, которые возводились с привлечением средств физических лиц-вкладчиков. Как и отсутствует какая-либо общая информация по этим проблемным объектам и о людях, которые вкладывали средства в их строительство. По ориентировочной статистике, вкладчики 120 долгостроев в Украине остались без средств и без нового жилья. И эту проблему крайне необходимо решать", – сказал Парцхаладзе.

"Поэтому мы разработали законопроект, имеющий целью урегулировать этот вопрос и обеспечить действенный механизм завершения строительства тех жилых объектов, в которых люди вложили средства и которые не были приняты в эксплуатацию в установленные сроки", – добавил чиновник.

Разработанный проект закона предусматривает создание механизма, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов.

Для этого на законодательном уровне предложено предусмотреть возможность обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год.

В свою очередь местным властях предлагается предоставить полномочия по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения. Местные власти также будут уполномочены провести конкурс по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки.

В Минрегионе отмечают, что законопроект также предусматривает экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки.

Разработанный законопроект уже направлен на рассмотрение заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет доработан и передан в Кабинет министров.

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