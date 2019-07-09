 Зеленский поручил ускорить синхронизацию таможенных баз со странами ЕС, – Офис президента

Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент своим указом акцентировал, что уже сейчас правительству нужно принять все возможные меры, чтобы в этом году стала возможной синхронизация баз данных (таможен, –ред.) с другими странами. Это существенно решит проблему контрабанды", – сказал Гончарук.

По словам чиновника, показать прогресс по решению этой проблемы также позволит установка сканеров на пункте пропуска.

Гончарук добавил, что президент в указе также рекомендовал правоохранительным органам принять меры против систематических остановок таможенного оформления товаров на формальном основании.

"Это создавало большие проблемы для бизнеса. Для понимания масштаба – это сотни случаев в месяц", – сказал представитель Офиса президента.

Гончарук также сообщил, что Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова принять жесткие решения по главам четырех таможен.

"С этой проблемой (контрабанды, – ред.) можно бороться, в первую очередь, через смену кадров. Если в области есть системная контрабанда, это невозможно без руководства области. Президент призвал господина Власова принять жесткие решения по руководителям (таможен, – ред.) четырех областей – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – сказал чиновник, отметив, что эти области являются центром контрабанды на западе Украины.

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Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефьодова на должность главы Государственной таможенной службы, а также утвердил представленную новым главой ведомства Стратегию обновления украинской таможни.

Среди своих приоритетов на посту главы таможенной службы он также указал на необходимость создания электронной таможни и синхронизации ее работы с таможенными органами других государств с целью устранения коррупции.

Кроме того, Нефьодов считает необходимым обновить инфраструктуру для ускорения процессов оформления экспортно-импортных операций, а также гармонизировать украинское законодательство в таможенной сфере в соответствие с нормами и стандартами Евросоюза.

Также глава таможни настаивает на необходимости пересмотра зарплаты таможенников в сторону увеличения.

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