 "Киевхлеб" окончательно проиграл судебное дело о тортах против Roshen

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Согласно решению Верховного Суда, решения предыдущих инстанций о том, что производство торта "Казковий ключик" могут вводить в заблуждение потребителей торта "Золотой ключик" производства Roshen являются правомерными, а доводы истца - необоснованными.

Обжалованию решение не подлежит.

Ранее ООО Киевский БКК подало в Кассационный хозсуд Верховного Суда жалобу на постановление Северного апелляционного суда от 5 марта 2019 года и решение Хозсуда Киева от 2 ноября 2018 года, которыми подтверждена правота решения Антимонопольного комитета о нарушении Киевским БКК конкурентного законодательства при производстве тортов "Казковий ключик", упаковка которого настолько похожа на торт "Золотий ключик" производства Roshen, что может ввести в заблуждение потребителей.

Летом 2018 года Антимонопольный комитет оштрафовал БКК, который входит в холдинг "Киевхлеб", на почти 330 тыс. гривен за использование упаковки, похожей по оформлению на упаковку Roshen.

Ранее красная лента стала предметом разора между Roshen и конкурентом корпорации - компании "Киевский БКК", который также использовал красную ленту при оформлении тортов.

Roshen просит признать ее право на владение знаком для товаров и услуг в виде красного цвета в элементах упаковки тортов. Также корпорация просит признать недействительными выводы ГП Украинский институт интеллектуальной собственности и апелляционной палаты МЭРТ об отказе регистрации описанной выше ТМ. Компания просит суд обязать МЭРТ внести сведения о регистрации товарного знака в Госреестр свидетельств Украины.

Суды по вопросам интеллектуальной собственности между кондитерами длятся с начала 2017 года. Длительное разбирательство между производителями касалось также права на выпуск "Киевского торта". В августе прошлого года в деле о "Киевском торте" стороны заключили мировую.