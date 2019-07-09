 Гройсман анонсировал изменения в договор о свободной торговле с ЕС

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Сегодня 43% экспорта мы продаем на рынок ЕС. У нас есть соглашения о зоне свободной торговли. В 2018 году мы пересматривали квоты (экспортные) и увеличивали их. В 2020 году открывается возможность пересмотреть условия торговли, и мы работаем над тем, чтобы еще расширить объем и горизонт торговли", – заявил премьер.

Как сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Напомним, в марте Брюссель и Киев достигли предварительного соглашения для урегулирования схемы поставок куриного филе в Евросоюз в обход установленных квот на эту продукцию, которую использовал агрохолдинг "МХП" Юрия Косюка.

В соответствии с торговым соглашением с ЕС Украина может экспортировать 20 тыс. тонн мяса птицы, в том числе куриное филе, и еще 20 тыс. тонн куриных туш, спрос на которые меньше. Сам Косюк ранее жаловался, что эти квоты слишком малы по сравнению с годовым объемом производства в Украине в объеме 1,2 млн тонн курицы.

В Еврокомисии тогда признали упущение в торговом соглашении, така как ЕС фактически никогда не получал импорт по категории, которую сейчас используют украинские производители, и Брюссель обсуждает эту ситуацию с Киевом.

В свою очередь член правления МХП Джон Рич заявил, что холдинг придерживается установленных правил и опроверг влияние роста поставок украинской курятины на европейских производителей.

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