 Антимонопольный комитет открыл дело о продаже Богуслаевым "Мотор Сичи" (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ, передает БизнесЦензор.

Одновременно АМКУ рассматривает сделки по приобретению компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций панамского офшора Granum Corporation, а также кипрских Likatron Enterprises Limited и Reckoner Investment Holdings Limited, в каждой из которых виргинская компания намерена получить более 50%.

"Эти концентрации являются этапами многоступенчатой ​​сделки, направленной на приобретение компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич", – сказано в сообщении.

В ходе рассмотрения дел АМКУ планирует исследовать влияния концентрации на рынки авиационных двигателей для самолетов и вертолетов и комплектующих к ним, технического обслуживания и ремонта авиационных двигателей, а также промышленных газотурбинных приводов.

По данным НКЦБФР, на конец 2018 года Skyrizon Aircraft Holdings Limited принадлежало 10% акций "Мотор Сичи", Granum Corporation – 9,27%, Likatron Enterprises Limited – 9,99%. Еще 17,31% контролировала панамская Business House Helena AG, 6,23% – белизский офшор "Твинстар Холдингс С.А.", 9,7% – ООО "Мотор-Интеркомс", 9,3% – ЧАО "Торговый дом "Елена", а 5,01% – физлицо-нерезидент Ван-Синьлей.

В феврале 2019 года заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко заявлял, что государство совместно с инвесторами из КНР намерено развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав концерна "Укроборонпром"), которые разрабатывают и производят авиационные двигатели. По словам замминистра, на эти цели будет направлена часть мз 2,82 млрд грн, которые предусмотрены в госбюджете-2019 на пополнение уставного капитала "Укроборонпрома"

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Как сообщалось, в 2017 году стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает народного депутата Вячеслава Богуслаева ("Воля народа") в незаконной продаже 56% акций машиностроительного предприятия "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

По данным следствия, в течение 2016 года Богуслаев продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.

СБУ в июле 2017 года открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению", а Шевченковский районный суд Киева в сентябре того же года наложил арест на акции "Мотор Сичи".

В апреле 2018 года СБУ проводила обыски на ПАО "Мотор Сич" в рамках расследования уголовного производства о подготовке диверсии, направленной на ослабление государства из-за разрушения стратегического предприятия.

СБУ заявляет, что представители иностранной компании развивают завод по производству авиадвигателей, на который планируется перенести украинское производство и передать технологии. С этой целью, по данным следствия, иностранцами совершена опосредованная концентрация контрольного пакета акций "Мотор Сич", который сейчас оформлен на шесть оффшорных компаний и физическое лицо.

Сам Богулаев считает продажу акций компании законной и расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

Перед этим народный депутат, почетный президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев задекларировал за 2016 год уменьшение размера принадлежащего ему напрямую пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%.

Напомним, в мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и "Мотор Сич" планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. По его словам китайская сторона планировала инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сичи".

Позже глава набсовета, директор по связям с общественностью "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что строительство предприятия в КНР началось в 2016 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик.

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