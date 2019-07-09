 Компания Avellana Gold показала фабрику на Мужиевском месторождении полиметаллов

Об этом со ссылкой на РБК-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как отмечается, также инвестор внедряет масштабный проект для восстановления экологического состояния в регионе.

По данным пресс-службы, последний раз Мужиевское месторождение полиметаллических руд функционировало более 10 лет назад. Avellana Gold, которая в 2016 году начала инвестировать в месторождение, построила современный инженерный объект для безопасности и экологичности дальнейших работ по добыче.

Как отметил глава украинского представительства компании Avellana Gold Андрей Смолин, первая часть реализации – это масштабный экологический проект, ведь благодаря специальной технологической схеме отвалы будут очищены на 85-90% от тяжелых металлов.

"А замкнутый цикл производства позволит повторно использовать 85% воды от необходимого количества", – рассказал Смолин.

Во время следующего этапа инвестиционного проекта Avellana Gold намерена полностью восстановить работу Мужиевского месторождения. Современная обогатительная фабрика снизит потребности страны в импорте цинка, свинца и драгоценных металлов, отметили в пресс-службе.

"С производственной мощностью проекта Avellana Gold 500 тыс. тонн в год, объемы реализации цинка полностью перекроют импорт свинца в Украину и на более чем 50% – импорт цинка. Эффективность добычи драгоценных металлов увеличится почти в десять раз по сравнению с предыдущим проектом разработки Мужиевского месторождения", – заявил Смолин.

По его словам, запуск обогатительной фабрики обеспечит работой около полутысячи жителей региона.

"Одно из направлений работы Avellana Gold – это развитие местных общин, улучшение инфраструктуры, а также уплата налогов в местный и государственный бюджеты от 3,5 млн долларов в год. В частности, это плата за пользование недрами, из которой почти 1 млн долларов останется в местном бюджете, и до 500 тыс. поступит от налога на прибыль. В целом прогнозируемые фискальные платежи работающего предприятия – на уровне 10 млн долларов в год", – подчеркивает Смолин.

Avellana Gold – международная инвестиционная компания, занимающаяся разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в Украине и странах Восточной Европы. В 2016 году компания возобновила реализацию проекта Мужиевского месторождения.

Общий объем инвестиций – более 150 млн долларов. Компания приобрела предприятия "Карпатская рудная компания" и "Западная геолого-разведывательная компания", владеющих специальными разрешениями на добычу и разведку полиметаллических руд в Западной Украине (Мужиевское, Береговское и Квасовское месторождения).