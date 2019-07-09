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 ЧАЭС завтра примет в работу построенную над блоком №4 арку

Государственное специализированное предприятие (ГСП) "Чернобыльская АЭС" 10 июля примет в эксплуатацию новый безопасный конфайнмент (НБК) от NOVARKA, которое проектировало и возводило объект над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком станции.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В торжественном мероприятии примут участие представители стран-доноров чернобыльского фонда "Укрытие", ЕБРР, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Минэкологии и компаний.

По данным агентства, в мероприятии может принять участие президент Владимир Зеленский.

Как сообщалось, строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом "Укрытие" началось в 2012 году после масштабных подготовительных работ на площадке. Из-за больших размеров НБК его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого "Саркофага" и остатков четвертого энергоблока. НБК имеет проектный срок эксплуатации 100 лет. Его строительство обошлось в EUR1,5 млрд.

В марте 2019 года на промышленной площадке ЧАЭС осуществлялись пусконаладочные работы, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и технологических систем конфайнмента. В конце апреля 2019 года НБК введен в режим пробной эксплуатации. После проведения пробной эксплуатации конфайнмент перейдет на исследовательско-промышленную, которая продлится не больше года. По ее итогам ЧАЭС получит соответствующую лицензию и перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций "Укрытия".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136477
 
 
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