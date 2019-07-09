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 PayPal намеренно затягивает приход в Украину, – Смолий

Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что руководство регионального офиса PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода компании на рынок Украины.

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной державы. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, которые работают на иностранные компании, не могли через PayPal получить деньги в Украине", - сказал Смолий.

Одновременно он подчеркнул, что определенный функционал PayPal все же доступен в Украине. "Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - отметил глава Нацбанка.

PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском.

PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах. Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo. Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3136472
 
 
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